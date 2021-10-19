«Нефтехимик» прервал серию из двух поражений, обыграв «Амур»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» обыграл хабаровский «Амур». Встреча проходила на стадионе «Нефтехим-Арена» в Нижнекамске и завершилась в серии буллитов со счётом 3:2 (1:0, 1:2, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Олега Леонтьева.

На последней минуте первого периода Михаил Сидоров вывел нижнекамцев вперёд. На 29-й минуте Владимир Бутузов сравнял счёт. Очки за результативные передачи получили Валерий Васильев и Александр Горшков. Через две минуты Егор Попов во второй раз вывел «Нефтехимик» вперёд. На предпоследней минуте второго игрового отрезка Александр Горшков восстановил равенство в счёте. Победную шайбу в серии буллитов забросил Данила Попов.

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В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» в Нижнекамске сыграет с московским «Динамо». «Амур» встретится в Хабаровске с «Адмиралом». Обе встречи пройдут 21 октября.