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«Северсталь» одержала вторую победу подряд, обыграв «Куньлунь»

«Северсталь» одержала вторую победу подряд, обыграв «Куньлунь»
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» обыграла «Куньлунь». Встреча проходила на стадионе «Ледовый дворец» в Череповце и завершилась со счётом 2:1 (0:0, 1:1, 1:0) в пользу подопечных Андрея Разина.

КХЛ - регулярный чемпионат
19 октября 2021, вторник. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
2 : 1
Куньлунь Ред Стар
Пекин
0:1 Фрэм (Там) – 27:23' (5x5)   1:1 Вовченко (Стенквист, Няттинен) – 38:33' (5x4)   2:1 Думбадзе (Алексеев, Колмыков) – 45:16' (5x5)

На 28-й минуте Джейсон Фрэм с передачи Микаэля Тама вывел китайскую команду вперёд. На 39-й минуте Даниил Вовченко, реализовав численное большинство, сравнял счёт. Очки за результативные передачи получили Якоб Стенквист и Йоонас Няттинен. На 46-й минуте Давид Думбадзе вывел череповчан вперёд.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» 21 октября в Санкт-Петербурге сыграет со СКА. «Северсталь» 22 октября примет рижское «Динамо».

Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
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