«Северсталь» одержала вторую победу подряд, обыграв «Куньлунь»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» обыграла «Куньлунь». Встреча проходила на стадионе «Ледовый дворец» в Череповце и завершилась со счётом 2:1 (0:0, 1:1, 1:0) в пользу подопечных Андрея Разина.

На 28-й минуте Джейсон Фрэм с передачи Микаэля Тама вывел китайскую команду вперёд. На 39-й минуте Даниил Вовченко, реализовав численное большинство, сравнял счёт. Очки за результативные передачи получили Якоб Стенквист и Йоонас Няттинен. На 46-й минуте Давид Думбадзе вывел череповчан вперёд.

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В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» 21 октября в Санкт-Петербурге сыграет со СКА. «Северсталь» 22 октября примет рижское «Динамо».