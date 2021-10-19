Игрок «Ак Барса», от клюшки которого шайба попала женщине в лицо, принёс ей извинения

В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Ак Барс» встречается с московским «Динамо». Матч проходит на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани. Счёт к концу второго периода — 4:3 в пользу подопечных Алексея Кудашова.

В один из моментов встречи шайба вылетела на трибуны и попала в лицо зрителю. Женщина заметно пострадала, получив рассечение. Ей оказана медицинская помощь.

После окончания первого периода во время флеш-интервью нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк, после подставления клюшки которого шайба угодила в лицо болельщице на трибунах, первым делом извинился перед женщиной.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Отметим, что доктор «Ак Барса» оказал помощь болельщице, ей подарили верхнюю одежду и шайбу.