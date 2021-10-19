Минское «Динамо» обыграло «Барыс» со счётом 6:5 и вышло на второе место на Западе

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» обыграло «Барыс». Встреча проходила на стадионе «Минск-Арена» в столице Беларуси и завершилась со счётом 5:4 (2:2, 1:2, 3:1) в пользу подопечных Крэйга Вудкрофта.
На 45-й секунде встречи Якоб Лилья вывел гостей вперёд. На 8-й минуте Лилья увеличил преимущество нур-султанской команды. На 11-й минуте Артём Демков отыграл одну шайбу. За секунду до конца первого периода Маттиас Теденбю сравнял счёт. На 28-й минуте Даррен Диц вновь вывел «Барыс» вперёд. Затем сначала Теденбю оформил дубль, а затем — Диц. на 46-й минуте Илья Усов сравнял счёт. На 52-й минуте Марио Кемпе вывел минчан вперёд. Через 11 секунд Тайлер Граовац ещё раз поразил ворота «Барыса». Ещё через 20 секунд Лилья оформил хет-трик.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» в Новосибирске сыграет с «Сибирью». «Барыс» примет ярославский «Локомотив». Обе встречи пройдут 22 октября.
- 19 октября 2021
-
21:42
-
21:40
-
21:27
-
21:17
-
21:07
-
21:06
-
20:54
-
20:48
-
20:43
-
20:36
-
20:24
-
20:08
-
19:55
-
19:44
-
19:35
-
19:12
-
19:02
-
18:40
-
18:35
-
18:26
-
18:08
-
18:03
-
18:01
-
17:29
-
17:25
-
17:11
-
16:51
-
16:33
-
16:22
-
15:27
-
15:16
-
15:02
-
14:47ЦСКА обменяет Сошникова в «Авангард» Эксклюзив
-
14:30
-
14:15