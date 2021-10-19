Минское «Динамо» обыграло «Барыс» со счётом 6:5 и вышло на второе место на Западе

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» обыграло «Барыс». Встреча проходила на стадионе «Минск-Арена» в столице Беларуси и завершилась со счётом 5:4 (2:2, 1:2, 3:1) в пользу подопечных Крэйга Вудкрофта.

На 45-й секунде встречи Якоб Лилья вывел гостей вперёд. На 8-й минуте Лилья увеличил преимущество нур-султанской команды. На 11-й минуте Артём Демков отыграл одну шайбу. За секунду до конца первого периода Маттиас Теденбю сравнял счёт. На 28-й минуте Даррен Диц вновь вывел «Барыс» вперёд. Затем сначала Теденбю оформил дубль, а затем — Диц. на 46-й минуте Илья Усов сравнял счёт. На 52-й минуте Марио Кемпе вывел минчан вперёд. Через 11 секунд Тайлер Граовац ещё раз поразил ворота «Барыса». Ещё через 20 секунд Лилья оформил хет-трик.

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В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» в Новосибирске сыграет с «Сибирью». «Барыс» примет ярославский «Локомотив». Обе встречи пройдут 22 октября.