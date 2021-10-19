Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ак Барс» — «Динамо М». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Минское «Динамо» обыграло «Барыс» со счётом 6:5 и вышло на второе место на Западе

Минское «Динамо» обыграло «Барыс» со счётом 6:5 и вышло на второе место на Западе
Комментарии

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» обыграло «Барыс». Встреча проходила на стадионе «Минск-Арена» в столице Беларуси и завершилась со счётом 5:4 (2:2, 1:2, 3:1) в пользу подопечных Крэйга Вудкрофта.

КХЛ - регулярный чемпионат
19 октября 2021, вторник. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
6 : 5
Барыс
Нур-Султан
0:1 Лилья (Савицкий, Берглунд) – 00:45' (5x5)   0:2 Лилья (Валк, Михайлис) – 07:27' (5x4)   1:2 Демков (Бенгтссон, Бек) – 10:23' (5x4)   2:2 Теденбю (Стрёмвалль, Кемпе) – 19:59' (5x5)   2:3 Диц (Валк, Михайлис) – 27:19' (5x4)   3:3 Теденбю (Усов, Альмквист) – 35:52' (5x5)   3:4 Диц (Гурков, Шестаков) – 36:19' (5x5)   4:4 Усов (Бек, Линдхольм) – 45:10' (5x5)   5:4 Кемпе (Бек, Альмквист) – 51:02' (5x4)   6:4 Граовац (Мосалёв, Ерёменко) – 51:13' (5x5)   6:5 Лилья (Савицкий, Альсинг) – 51:33' (5x5)

На 45-й секунде встречи Якоб Лилья вывел гостей вперёд. На 8-й минуте Лилья увеличил преимущество нур-султанской команды. На 11-й минуте Артём Демков отыграл одну шайбу. За секунду до конца первого периода Маттиас Теденбю сравнял счёт. На 28-й минуте Даррен Диц вновь вывел «Барыс» вперёд. Затем сначала Теденбю оформил дубль, а затем — Диц. на 46-й минуте Илья Усов сравнял счёт. На 52-й минуте Марио Кемпе вывел минчан вперёд. Через 11 секунд Тайлер Граовац ещё раз поразил ворота «Барыса». Ещё через 20 секунд Лилья оформил хет-трик.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» в Новосибирске сыграет с «Сибирью». «Барыс» примет ярославский «Локомотив». Обе встречи пройдут 22 октября.

Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021