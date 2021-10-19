Рижское «Динамо» отыгралось с 2:4, но по буллитам уступило «Металлургу»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» обыграл рижское «Динамо». Встреча проходила на стадионе «Арена-Рига» в столице Латвии и завершилась в серии буллитов со счётом 5:4 (2:1, 2:1, 0:2, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Ильи Воробьёва.
На 12-й минуте Михаил Пашнин вывел магнитогорцев вперёд. Через 34 секунды Егор Коробкин с передачи Архипа Неколенко увеличил преимущество гостей. На 17-й минуте Эмиль Пуарье отыграл одну шайбу. На 22-й минуте Мартиньш Карсумс сравнял счёт. До конца второго периода «Металлург» забросил ещё дважды усилиями Николая Голдобина и Никиты Коростелёва. На 46-й минуте Петер Тиивола сократил отставание до минимума. Победную шайбу в серии буллитов забросил Егор Яковлев.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» 21 октября в Хельсинки сыграет с местным «Йокеритом». Рижское «Динамо» 22 октября встретится в Череповце с «Северсталью».
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