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Рижское «Динамо» отыгралось с 2:4, но по буллитам уступило «Металлургу»

Рижское «Динамо» отыгралось с 2:4, но по буллитам уступило «Металлургу»
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» обыграл рижское «Динамо». Встреча проходила на стадионе «Арена-Рига» в столице Латвии и завершилась в серии буллитов со счётом 5:4 (2:1, 2:1, 0:2, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Ильи Воробьёва.

КХЛ - регулярный чемпионат
19 октября 2021, вторник. 19:30 МСК
Динамо Р
Рига
Окончен
4 : 5
Б
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Пашнин (Кошелев, Чибисов) – 11:04' (5x5)   0:2 Коробкин (Неколенко) – 11:38' (5x5)   1:2 Пуарье (Чуксте) – 16:01' (5x5)   2:2 Карсумс (Цибульскис, Дарзиньш) – 21:37' (5x4)   2:3 Голдобин (Земчёнок) – 30:49' (5x5)   2:4 Коростелёв (Голдобин, Хультстрём) – 39:34' (5x4)   3:4 Тиивола – 45:57' (5x5)   4:4 Радил (Дарзиньш, Тиивола) – 55:32' (5x5)   4:5 Яковлев – 65:00' (ПБ)

На 12-й минуте Михаил Пашнин вывел магнитогорцев вперёд. Через 34 секунды Егор Коробкин с передачи Архипа Неколенко увеличил преимущество гостей. На 17-й минуте Эмиль Пуарье отыграл одну шайбу. На 22-й минуте Мартиньш Карсумс сравнял счёт. До конца второго периода «Металлург» забросил ещё дважды усилиями Николая Голдобина и Никиты Коростелёва. На 46-й минуте Петер Тиивола сократил отставание до минимума. Победную шайбу в серии буллитов забросил Егор Яковлев.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» 21 октября в Хельсинки сыграет с местным «Йокеритом». Рижское «Динамо» 22 октября встретится в Череповце с «Северсталью».

Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
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