Марьямяки — о Лехтонене: я тренер, должен сфокусироваться на том, что могу дать «Йокериту»

Главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки подвёл итоги встречи со СКА (0:2), а также прокомментировал обмен Микко Лехтонена.
«Сложная игра. Две квалифицированные команды. Мы сыграли дисциплинированно, только два удаления. Чего-то нам не хватало в атаке, особенно при передачах. СКА был чуть лучше сегодня. У нас было три возможности в большинстве. Хочу выразить уважение бригадам меньшинства соперника. Это сказалось на результате. Более закрытая игра? В Хельсинки команды сыграли более дисциплинированно.
Первый гол важен. Если пропускаешь, то потом приходится догонять. В каждой встрече стараемся забить первыми. Интерес к Андрею Карееву? Первый раз об этом слышу. Лехтонен? Я тренер, и я должен сфокусироваться на том, что могу дать команде.
Сегодня был другой стиль игры. В Хельсинки мы играли при поддержке наших трибун, это было более эмоционально. Достаточно неплохо играли наши защитники и вратарь. К сожалению, результат тот, какой есть. Будем делать выводы уже по возвращении домой», — передаёт слова Марьямяки корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.
- 19 октября 2021
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