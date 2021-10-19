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Sportsnet: к Кравцову есть законный интерес в НХЛ. Это игра в покер

Sportsnet: к Кравцову есть законный интерес в НХЛ. Это игра в покер
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Обозреватель Sportsnet Эллиотт Фридман рассказал подробности переговоров между российским форвардом Виталием Кравцовым и «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Согласно нескольким источникам, главный тренер «Рейнджерс» Жерар Галлан лично позвонил Виталию Кравцову, чтобы попросить нападающего рассмотреть возможность возвращения. Кравцов находится в России, но нескольким командам сказали — они так утверждают, — что он хочет играть в НХЛ, а не оставаться за границей. Он отправился домой в поисках удобного места, чтобы продолжать тренировки и оставаться готовым. Чтобы заставить его вернуться в Нью-Йорк, потребуется серьёзная убедительность, поскольку это не то, чему он отдаёт предпочтение. Он хотел бы начать всё сначала. Нью-Йорк просит высокую цену за свой первый пик 2018 года, но есть законный интерес. Это игра в покер», — приводит слова Фридмана Sportsnet.

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