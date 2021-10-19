Вратарь СКА — о матче с «Йокеритом»: мы играли все 60 минут без ошибок и смогли отличиться

Вратарь СКА Ларс Юханссон подвёл итоги встречи с «Йокеритом» (2:0).



«Мы провели очень хорошую игру в обороне. «Йокерит» приехал сюда и тоже сыграл от обороны. Мы хорошо играли в равных составах и меньшинстве. Хорошая игра для меня как для вратаря. Мы играли все 60 минут без ошибок и наконец-то получили возможность отличиться в концовке и выиграть.



Ожидал ли, что сегодня будет другая игра относительно матча 15 октября? Всегда сложно предугадать до начала. Мы постарались исправить ошибки прошлой встречи. «Йокерит» более атакующая команда дома, сегодня они сыграли в другом стиле. Они всегда хорошо играют в большинстве, но мы хорошо отыграли в меньшинстве и это стало ключом к нашей победе.



Насколько вдохновляет рождение ребёнка? Это было приятно, ещё когда у меня появился первый ребёнок. Сейчас их трое. Всегда приятно, когда приходишь домой и можешь отвлечься от хоккея и провести время с семьёй, которая помогает переключиться и отдохнуть. Когда я дома, то отдыхаю с семьёй. Здорово, что она есть», — передаёт слова Юханссона корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

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