Форвард СКА: «Йокерит» дома и в гостях — две разные команды. В Хельсинки поляна побольше

Нападающий СКА Данила Моисеев подвёл итоги встречи с «Йокеритом» (2:0).

«Отличный матч, команда выиграла, все довольны. Держим первое место в конференции. Тяжёлая игра. Но было полегче, чем в Хельсинки. Там поляна побольше. У «Йокерита» хорошие ребята, катаются хорошо, шайбочку держат. Здесь поляна поменьше, им меньше удавалось. В этом компоненте мы сегодня были лучше. Отбирали больше шайб, не давали создавать ничего в нашей зоне.

В матче с «Барысом» хуже сыграли в меньшинстве? Разобрали индивидуальные ошибки. Нельзя, чтобы проходили диагональные передачи. Сегодня ошибок не было. Юханссон сказал, что «Йокерит» дома и в гостях — две разные команды? Согласен. Дело в площадках, они разные. Поэтому так получается. Они сюда приехали, им было непривычно. Мы туда приехали, нам было непривычно. Реально две разные команды.

Мои моменты? Моменты есть, голов нет. Вот что плохо. Комфортнее играть с Кириллом Марченко. Не знаю, почему сегодня не особо много играли. С Линденом [Веем] сегодня первый раз играл. Считаю, что неплохо провели матч. Были моменты, которые могли реализовать. Готовимся дальше. Насколько важно лидерство? У ребят хорошее настроение, уверенность в команде у всех. Первое место держать всегда тяжело, за это хочется бороться», — передаёт слова Моисеева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.