Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров переведён в долгосрочный список травмированных, сообщается в «твиттере» CapFriendly Transactions.

Напомним, Кучеров не сумел продолжить матч регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (2:1, ОТ) из-за повреждения, полученного в одном из игровых эпизодов в результате столкновения с форвардом «столичных» Гарнетом Хэтэуэем.

Всего российский форвард успел провести на льду 17 минут 26 секунд, из которых 1.26 — в большинстве. Он отметился одним броском в створ, силовым приёмом и одной потерей шайбы.

Действующим победителем Кубка Стэнли является «Тампа-Бэй Лайтнинг». В финальной серии она обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 4-1. Этот титул стал вторым подряд для клуба, а также третьим за всю историю франшизы.