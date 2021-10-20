Дубль Кузнецова и гол Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Колорадо»

Завершился матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 6:3.

В составе победителей дубль оформил российский форвард Евгений Кузнецов и ещё по разу отличились Ник Дженсен, Энтони Манта, Ник Дауд и Александр Овечкин. Российский защитник Дмитрий Орлов сделал две результативные передачи. Голкипер Илья Самсонов пропустил 3 гола.

За «Колорадо» забивали Джей Ти Комфер, Даррен Хельм и Микко Рантанен. Российский нападающий Михаил Мальцев не отметился результативными действиями.

Действующим победителем Кубка Стэнли является «Тампа-Бэй Лайтнинг». В финальной серии она обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 4-1. Этот титул стал вторым подряд для клуба, а также третьим за всю историю франшизы.



Лучшим бомбардиром плей-офф стал форвард «Тампы» Никита Кучеров, а приз самому ценному игроку завоевал голкипер клуба — Андрей Василевский. Отметим, что он стал первым российским вратарём в истории, которому удалось выиграть «Конн Смайт Трофи».