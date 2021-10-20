Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Дубль Кузнецова и гол Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Колорадо»

Дубль Кузнецова и гол Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Колорадо»
Комментарии

Завершился матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 6:3.

В составе победителей дубль оформил российский форвард Евгений Кузнецов и ещё по разу отличились Ник Дженсен, Энтони Манта, Ник Дауд и Александр Овечкин. Российский защитник Дмитрий Орлов сделал две результативные передачи. Голкипер Илья Самсонов пропустил 3 гола.

За «Колорадо» забивали Джей Ти Комфер, Даррен Хельм и Микко Рантанен. Российский нападающий Михаил Мальцев не отметился результативными действиями.

Действующим победителем Кубка Стэнли является «Тампа-Бэй Лайтнинг». В финальной серии она обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 4-1. Этот титул стал вторым подряд для клуба, а также третьим за всю историю франшизы.

Лучшим бомбардиром плей-офф стал форвард «Тампы» Никита Кучеров, а приз самому ценному игроку завоевал голкипер клуба — Андрей Василевский. Отметим, что он стал первым российским вратарём в истории, которому удалось выиграть «Конн Смайт Трофи».

НХЛ - регулярный чемпионат
20 октября 2021, среда. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
6 : 3
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Кузнецов (Карлсон) – 06:15' (5x5)   1:1 Комфер – 13:46' (4x5)   2:1 Дженсен (Орлов, Уилсон) – 16:53' (5x5)   2:2 Хельм (О'Коннор, Байрэм) – 23:12' (5x5)   3:2 Манта (Эллер) – 34:47' (5x5)   4:2 Кузнецов (Уилсон, Орлов) – 36:41' (5x5)   5:2 Дауд (Дженсен, Хагелин) – 40:39' (5x5)   5:3 Рантанен (Маккиннон, Комфер) – 56:54' (6x4)   6:3 Овечкин (Уилсон, Кузнецов) – 57:41' (en)
Новый рубеж Овечкина в НХЛ! Выбил уже 1200 матчей и летит к рекорду России Новый рубеж Овечкина в НХЛ! Выбил уже 1200 матчей и летит к рекорду России
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021