«Тампа» проиграла «Флориде», Василевский пропустил три гола

Завершился матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Флорида Пантерз». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:1.

В составе победителей отличились Брэндон Монтур, Александр Барков, Антон Лунделль и Энтони Дюклер. За «Тампу» гол забил Брейден Пойнт. Российский голкипер Андрей Василевский пропустил 3 гола и сделал 28 сейвов. Защитник Михаил Сергачёв не отметился результативными действиями.

Действующим победителем Кубка Стэнли является «Тампа-Бэй Лайтнинг». В финальной серии она обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 4-1. Этот титул стал вторым подряд для клуба, а также третьим за всю историю франшизы.



Лучшим бомбардиром плей-офф стал форвард «Тампы» Никита Кучеров, а приз самому ценному игроку завоевал голкипер клуба — Андрей Василевский. Отметим, что он стал первым российским вратарём в истории, которому удалось выиграть «Конн Смайт Трофи».