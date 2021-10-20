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«Тампа» проиграла «Флориде», Василевский пропустил три гола

«Тампа» проиграла «Флориде», Василевский пропустил три гола
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Завершился матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Флорида Пантерз». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:1.

В составе победителей отличились Брэндон Монтур, Александр Барков, Антон Лунделль и Энтони Дюклер. За «Тампу» гол забил Брейден Пойнт. Российский голкипер Андрей Василевский пропустил 3 гола и сделал 28 сейвов. Защитник Михаил Сергачёв не отметился результативными действиями.

Действующим победителем Кубка Стэнли является «Тампа-Бэй Лайтнинг». В финальной серии она обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 4-1. Этот титул стал вторым подряд для клуба, а также третьим за всю историю франшизы.

Лучшим бомбардиром плей-офф стал форвард «Тампы» Никита Кучеров, а приз самому ценному игроку завоевал голкипер клуба — Андрей Василевский. Отметим, что он стал первым российским вратарём в истории, которому удалось выиграть «Конн Смайт Трофи».

НХЛ - регулярный чемпионат
20 октября 2021, среда. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
1 : 4
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Монтур (Райнхарт, Лунделль) – 26:12' (5x5)   1:1 Пойнт (Хедман, Рутта) – 42:36' (5x5)   1:2 Барков (Вераге) – 43:40' (5x5)   1:3 Лунделль (Райнхарт, Марчмент) – 53:19' (5x5)   1:4 Дюклер (Барков, Форслинг) – 57:54' (en)
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