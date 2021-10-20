Гол и результативная передача Наместникова принесли «Детройту» победу над «Коламбусом»

В Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал на своём льду «Коламбус Блю Джекетс». Встреча завершилась уверенной победой хозяев со счётом 4:1.
В составе «красных крыльев» отличились Лукас Рэймонд, Тайлер Бертуцци, Владислав Наместников и Адам Эрни. Автором единственной заброшенной шайбы «мундиров» стал Бун Дженнер.
28-летний российский форвард «Детройта» Владислав Наместников за 15.24 на льду, помимо заброшенной шайбы, записал на свой счёт и результативную передачу, продемонстрировав показатель полезности «+2».
Дебютный матч в НХЛ провёл и 20-летний российский нападающий «Коламбуса» Егор Чинахов. Его игровое время составило 12 минут, за которые он сумел нанести два броска в створ, завершив игру с коэффициентом полезности «-1».
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