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Гол и результативная передача Наместникова принесли «Детройту» победу над «Коламбусом»

Гол и результативная передача Наместникова принесли «Детройту» победу над «Коламбусом»
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В Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал на своём льду «Коламбус Блю Джекетс». Встреча завершилась уверенной победой хозяев со счётом 4:1.

В составе «красных крыльев» отличились Лукас Рэймонд, Тайлер Бертуцци, Владислав Наместников и Адам Эрни. Автором единственной заброшенной шайбы «мундиров» стал Бун Дженнер.

28-летний российский форвард «Детройта» Владислав Наместников за 15.24 на льду, помимо заброшенной шайбы, записал на свой счёт и результативную передачу, продемонстрировав показатель полезности «+2».

Дебютный матч в НХЛ провёл и 20-летний российский нападающий «Коламбуса» Егор Чинахов. Его игровое время составило 12 минут, за которые он сумел нанести два броска в створ, завершив игру с коэффициентом полезности «-1».

НХЛ - регулярный чемпионат
20 октября 2021, среда. 02:30 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
4 : 1
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Рэймонд (Ларкин, Ледди) – 46:17' (5x5)   2:0 Бертуцци (Ларкин, Рэймонд) – 48:53' (5x5)   2:1 Дженнер (Ворачек, Лайне) – 52:51' (5x4)   3:1 Наместников (Эрни, Стаал) – 58:46' (en)   4:1 Эрни (Наместников, Расмуссен) – 59:50' (en)
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