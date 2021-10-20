Евгений Кузнецов признан лучшим игроком встречи «Вашингтон» — «Колорадо»

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал на своём льду «Колорадо Эвеланш». Встреча завершилась уверенной победой хозяев со счётом 6:3.

Как сообщает пресс-служба «Вашингтона» в «Твиттере», лучшим игроком матча признан 29-летний российский форвард «столичных» Евгений Кузнецов, отметившийся дублем и результативной передачей.

Вторая звезда – 31-летний американский защитник «Вашингтона» Ник Дженсен, на счету которого заброшенная шайба и результативный пас.

Замкнул тройку лучших игроков 27-летний канадский форвард «Кэпиталз» Энтони Манта, забросивший юбилейную – 100-ю шайбу в НХЛ.

Отметим, что на счету Кузнецова уже шесть (2+4) очков в трёх встречах текущего регулярного чемпионата НХЛ, при коэффициенте полезности «+3».