Евгений Кузнецов признан лучшим игроком встречи «Вашингтон» — «Колорадо»

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал на своём льду «Колорадо Эвеланш». Встреча завершилась уверенной победой хозяев со счётом 6:3.
Как сообщает пресс-служба «Вашингтона» в «Твиттере», лучшим игроком матча признан 29-летний российский форвард «столичных» Евгений Кузнецов, отметившийся дублем и результативной передачей.
Вторая звезда – 31-летний американский защитник «Вашингтона» Ник Дженсен, на счету которого заброшенная шайба и результативный пас.
Замкнул тройку лучших игроков 27-летний канадский форвард «Кэпиталз» Энтони Манта, забросивший юбилейную – 100-ю шайбу в НХЛ.
Отметим, что на счету Кузнецова уже шесть (2+4) очков в трёх встречах текущего регулярного чемпионата НХЛ, при коэффициенте полезности «+3».
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