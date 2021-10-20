«Удар супермена». Фолиньо и Диллон провели яркий бой в матче «Миннесота» — «Виннипег»

В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Миннесота Уайлд» принимала на своём льду «Виннипег Джетс». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 6:5.

На последних минутах 1-го периода яркий кулачный поединок провели 30-летний американский форвард «Миннесоты» Маркус Фолиньо и 30-летний канадский защитник «Виннипега» Бренден Диллон, в результате которого каждый из хоккеистов провёл серию ударов, при этом никто из них не оказался на льду.

«Фолиньо начинает бой ударом супермена», — именно так гласит подпись от Sportsnet к этому бою.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно в «твиттере» Sportsnet.

Отметим, что помимо драки, Фолиньо отметился и заброшенной шайбой в этой игре с «Виннипегом».