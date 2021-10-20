Капризов эффектными финтами заработал для «Миннесоты» решающее большинство в овертайме

В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Миннесота Уайлд» принимала на своём льду «Виннипег Джетс». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 6:5.
Отметим, что к последней минуте «Виннипег» вёл в счёте 5:4 и имел возможность уйти в отрыв в две шайбы после гола Марка Шайфли. Однако это взятие ворот было отменено после тренерского челленджа. Уже через 20 секунд «Миннесота» сравняла счёт в матче, а в овертайме вырвала победу, благодаря заброшенной шайбе в большинстве, которое сумел заработать российский форвард «дикарей» Кирилл Капризов после исполнения эффектных финтов.
24-летний российский форвард «Уайлд» Кирилл Капризов провёл на льду 22 минуты и 17 секунд и отметился трёмя результативными передачами, завершив игру с показателем полезности «+2».
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