Эмоции Кирилла Капризова после победного гола «Миннесоты» в матче с «Виннипегом»

В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Миннесота Уайлд» принимала на своём льду «Виннипег Джетс». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 6:5.

Отметим, что к последней минуте «Виннипег» вёл в счёте 5:4 и имел возможность уйти в отрыв в две шайбы после гола Марка Шайфли. Однако это взятие ворот было отменено после тренерского челленджа.

Уже через 20 секунд «Миннесота» сравняла счёт в матче, а в овертайме вырвала победу, благодаря заброшенной шайбе в большинстве Йоэля Эрикссона Эк, которое сумел заработать российский форвард «дикарей» Кирилл Капризов после исполнения эффектных финтов. Сразу же после этого гола хоккеисты «Уайлд» ярко и эмоционально отпраздновали победу в этой игре.

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