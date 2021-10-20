Эмоции Кирилла Капризова после победного гола «Миннесоты» в матче с «Виннипегом»

В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Миннесота Уайлд» принимала на своём льду «Виннипег Джетс». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 6:5.
Отметим, что к последней минуте «Виннипег» вёл в счёте 5:4 и имел возможность уйти в отрыв в две шайбы после гола Марка Шайфли. Однако это взятие ворот было отменено после тренерского челленджа.
Уже через 20 секунд «Миннесота» сравняла счёт в матче, а в овертайме вырвала победу, благодаря заброшенной шайбе в большинстве Йоэля Эрикссона Эк, которое сумел заработать российский форвард «дикарей» Кирилл Капризов после исполнения эффектных финтов. Сразу же после этого гола хоккеисты «Уайлд» ярко и эмоционально отпраздновали победу в этой игре.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» НХЛ.
- 20 октября 2021
-
08:00
-
07:26
-
07:15
-
07:09
-
07:05
-
06:48
-
06:44
-
06:25
-
06:21
-
06:10
-
06:00
-
05:40
-
05:33
-
05:21
-
04:49
-
04:44
-
04:42
-
04:39
-
03:42
-
03:34
-
03:25
-
02:40
-
02:10
- 19 октября 2021
-
23:54
-
23:32
-
23:06
-
23:00
-
22:57
-
22:55
-
22:32
-
22:11
-
22:06
-
21:58
-
21:42
-
21:40