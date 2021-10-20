Кузнецов – о дубле в ворота «Колорадо»: получается, я уже выполнил план на 10 матчей

29-летний российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов, отметившийся дублем и результативной передачей в игре с «Колорадо Эвеланш» (6:3), выразил мнение о своей результативности в этой встрече.

«Хотел ли я сделать хет-трик в большинстве в концовке? Нет, я надеялся сделать передачу. Я же не снайпер. Да, было пару передач на меня, но я совсем не переживаю, что не сделал хет-трик. Я всегда говорил: «Забиваешь один гол в четырёх играх, и за сезон наберётся 20». Сейчас, получается, я уже выполнил план на 10 матчей. Если бы сделал хет-трик, было бы на 12 матчей.

Здорово, что болельщики вернулись на трибуны. Наконец-то я могу играть на глазах у дочери и жены. Родители могут смотреть хоккей вживую. Это столько значит для нас. Это жизнь. Прошлый год был отстой для нас», — сказал Кузнецов на послематчевой пресс-конференции, которую приводит пресс-служба «Вашингтона» в «Твиттере».