4-кратный обладатель Кубка Стэнли Майк Босси рассказал о своём тяжёлом заболевании

64-летний канадский экс-форвард «Нью-Йорк Айлендерс» Майк Босси, являющийся четырёхкратным обладателем Кубка Стэнли, а ныне работающий на североамериканском телевидении, рассказал, что у него выявлен рак лёгких.

«С большой грустью сообщаю, мне нужно отойти от эфиров на вынужденную паузу. Во время этого перерыва я буду лечиться от рака лёгких. Счёт 1:0, но пока я не сказал своего последнего слова. Я намерен сражаться со всей решимостью и огнём, которые вы видели на льду.

Обращаясь к зрителям, он добавил: «Вы никогда не будете далеко в моих мыслях. Напротив, вы станете частью того, что мотивирует меня становиться лучше. Как и всем спортсменам, которые готовятся к самому большому выступлению в своей жизни, мне понадобится вся моя сила и вся моя концентрация», — приводит слова Майка TSN.

Босси помог «Айлендерс» выиграть Кубок Стэнли четыре раза подряд, начиная с 1980 года. Уроженец Монреаля забил 573 гола и набрал 1126 (573+553) очков за 10 сезонов.

Босси выиграл трофей «Колдер Трофи» как лучший новичок НХЛ в 1978 году и «Конн Смайт Трофи» как лучший игрок лиги в 1982 году. Он также был награждён трофеем «Леди Бинг Трофи» как образец честной спортивной борьбы и джентльменского поведения в 1983, 1984 и 1986 годах. Майк был введён в Зал хоккейной славы в 1991 году.