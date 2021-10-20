Эвасон: надеюсь, много команд захотят толкать Капризова, под давлением он становился лучше

Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Дин Эвасон дал необычный совет своим будущим соперникам по поводу игры против 24-летнего российского форварда «дикарей» Кирилла Капризова.

«Надеюсь, много команд захотят толкать Капризова, потому что под давлением он становился только лучше. Продолжайте его дразнить и толкать, он этого не боится, идёт в борьбу и двигается дальше», — приводит слова Эвасона Bally Sports North в «Твиттере».

Напомним, сегодня Капризов оформил ассистентский хет-трик в матче регулярного чемпионата с «Виннипег Джетс» (6:5 ОТ). 24-летний российский форвард «Уайлд» Кирилл Капризов провёл на льду 22 минуты и 17 секунд и отметился трёмя результативными передачами, завершив игру с показателем полезности «+2». У его соотечественника и одноклубника – защитника Дмитрия Куликова «-1» за 12.54 на льду.