В матче с «Виннипегом» Капризов впервые в карьере оформил ассистентский хет-трик

В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Миннесота Уайлд» принимала на своём льду «Виннипег Джетс».
Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 6:5. В этом матче российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов впервые в карьере оформил ассистентский хет-трик.
Россиянин ассистировал в первом периоде Матсу Цуккарелло, а в третьей двадцатиминутке и овертайме – Йоэлю Эрикссону Эку.
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24-летний форвард «Уайлд» провёл на льду 22 минуты и 17 секунд и завершил игру с показателем полезности «+2».
Таким образом, «Миннесота», стартовав с двух побед кряду над «Анахайм Дакс» (2:1) и «Лос-Анджелес Кингз» (3:2), продлила серию до трёх матчей.
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