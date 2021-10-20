«Баффало» выдал лучший старт сезона с 2008 года

Сегодня, 16 октября, в Баффало (США) на арене «Кибэнк-центр» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Аризону Койотс».
Встреча завершилась победой хозяев после серии буллитов – 2:1 (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0). «Сэйбрз» одержали третью победу после начала сезона и выдали лучший старт с чемпионата-2008/2009.
Для «Баффало» этот сезон третий в истории франшизы, который команда начинает с трёх побед.
На 14-й минуте Эндрю Лэдд вывел гостей вперёд после передач Райана Дзингела и Юхана Ларссона, а на 22-й хозяева сравняли счёт при игре в большинстве: Коди Икин отличился, а его ассистентами стали Дрейк Каджула и Расмус Далин.
В серии послематчевых буллитов «Баффало» реализовал два броска из трёх, «Аризона» – один.
Ранее «Сэйбрз» выиграли у «Монреаль Канадиенс» (5:1) и «Аризоны Койотс» (2:1).
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