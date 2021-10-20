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Минское «Динамо» третий раз за три месяца подписало пробный контракт с Яном Шостаком

Минское «Динамо» третий раз за три месяца подписало пробный контракт с Яном Шостаком
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Минское «Динамо» подписало пробный контракт с голкипером Яном Шостаком, сообщает официальный телеграм-аккаунт клуба. Молодой вратарь из клубной системы снова попробует свои силы в главной команде.

В этом сезоне голкипер сыграл пять матчей за «Динамо-Молодечно» в Экстралиге. Ранее вратарь уже играл в товарищеской встрече за главную команду с рижским «Динамо», когда минчане одержали победу в овертайме 3:2. В прошлом сезоне Шостак стал чемпионом Высшей лиги в составе «Минских Зубров», также играл за «Динамо-Молодечно».

Последний раз голкипер вызывался в основную команду в сентябре, когда из-за вируса в «Динамо» клуб вызывал нескольких игроков из фарм-клуба.

В следующем матче «Динамо» встретится с «Сибирью» в Новосибирске 22 октября.

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