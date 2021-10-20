«Малкин, сделай мне Милкшейк». Игрок исполнил просьбу комментатора после удачных действий

Во время матчей «Питтсбург Пингвинз» комментатор Майк Ланг много раз восторгался действиями центрального нападающего, произнося слова: «Сделай мне молочный коктейль!» В августе Ланг ушёл на пенсию, а нападающий Евгений Малкин решил исполнить его просьбу.



«Питтсбург» выложил в «Твиттере» видео, как Малкин готовит коктейль и несёт его в ложу комментатора, чтобы поблагодарить его за отличную работу.



«Извините, я знаю, что вам больше нравится пиво. Но сегодня будет только молочный коктейль. Вам с шоколадом нравится? Мы любим вас, Питтсбург вас любит, я вас люблю и Россия тоже. У вас была замечательная карьера. Теперь вы можете отдохнуть», – сказал хоккеист.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Питтсбурга».

Ланг комментировал матчи «Пингвинз» в течение 46 лет, став легендой клуба. Он известен своими фразеологизмами, которые часто использовал в работе.



«Пингвинз» проводили комментатора во время матча против «Даллас Старз» в понедельник.