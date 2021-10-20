Панарин – о Кубке Стэнли: нельзя прикасаться, пока не выиграешь. Не пойму, задел ли я его

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал о суевериях.

«Не знаю, откуда пошла традиция, что к Кубку Стэнли нельзя прикасаться, пока не выиграешь. Но она действительно существует. Мы даже как-то приезжали вместе с молодёжкой в Торонто, и нас водили в Зал хоккейной славы. И там стоял Кубок, но никто его не касался. Некоторые из ребят его уже даже выиграли. А я вот не пойму, задел что ли его тогда? Или толкнули…



Суеверия? Я очень не люблю, когда мою клюшку начинают переступать или перешагивать в раздевалке. У меня сразу взгляд орла включается сердитый, сверлящий человека, который переступил. В общем, я стараюсь, когда обматываю или перематываю клюшку, готовлю её к игре, всё равно смотреть по сторонам. А то некоторые идут и под ноги вообще не смотрят. Во-первых, как так ходить можно, я не понимаю? Я уже тут негодую, а если еще и через мою клюшку переступать… Но я её убираю, если вижу, что человек прёт.



Бритьё в плей-офф? Я в принципе всегда как команда действую. Но мне сложно комментировать, я полотенцем протёрся – весь мой пух опал. Да и я далеко особо не заходил в плей-офф в НХЛ. Только в КХЛ было, когда Кубок Гагарина выиграли вместе со СКА. Но тогда у меня совсем растительность на лице на начальном уровне была. Но в принципе я за такую традицию, она интересная.



Личные приметы? Их много разных маленьких. Вот, например, коньки всегда начинаю надевать с левой ноги. Или перед каждым матчем всегда ем макароны с курицей и суп-лапшу. Конечно, я стараюсь не ставить себя в жёсткие рамки, чтобы потом не переживать. Типа не то поел, и теперь у меня всё не так. Мне ближе философия работы. Трудись, и тебе воздастся», – цитирует Панарина официальный сайт НХЛ на русском языке со ссылкой на Reebok Russia.