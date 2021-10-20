Судьи отменили шайбу «Виннипега» в ворота «Миннесоты» за минуту до конца 3-го периода

В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Миннесота Уайлд» принимала на своём льду «Виннипег Джетс». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 6:5. За 1:14 до конца третьего периода, при счёте 5:4 в пользу «Виннипега», гости забросили шестую шайбу и судьи её засчитали, однако после тренерского видеопросмотра шайбу отменили, а через 20 секунд «Уайлд» сравняли счёт.



В овертайме «Миннесота» забросила ещё одну шайбу и одержала победу.



За «Миннесоту» хет-триком отметился Йоэль Эрикссон Эк, дубль на счету Матса Цуккарелло, ещё одна шайба у Маркуса Фолиньо. 24-летний российский форвард «Уайлд» Кирилл Капризов провёл на льду 22 минуты и 17 секунд и отметился трёмя результативными передачами, завершив игру с показателем полезности «+2». У его соотечественника и одноклубника — защитника Дмитрия Куликова — «-1» за 12.54 на льду.

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