Тренер «Миннесоты» — о челлендже: даже не подумали о возможном офсайде

Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Дин Эвасон рассказал о тренерском челлендже, благодаря которому судьи отменили шайбу в ворота «Уайлд» во встрече с «Виннипег Джетс» (6:5, ОТ).
«Мы никак не могли увидеть этот офсайд с нашей дальней стороны. На самом деле мы обсуждали это с тренерским штабом в раздевалке. И они сказали, что даже не подумали о возможном офсайде. Да и я не думаю, что кто-то в принципе об этом думал. Но в итоге это получился действительно отличный челлендж», — цитирует Эвасона официальный сайт НХЛ на русском языке.
Напомним, за 1:14 до конца третьего периода, при счёте 5:4 в пользу «Джетс», видеотренеры «Миннесоты» Йонас Пламб и Ти-Джей Джиндра усмотрели офсайд и подсказали тренерам на скамейке взять челлендж. В итоге арбитры согласились с положением «вне игры» и не стали засчитывать заброшенную шайбу.
Через несколько секунд после просмотра «Миннесота» сравняла счёт, а в овертайме одержала победу.
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