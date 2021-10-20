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Мэттьюс – о первом матче после операции: наслаждался каждой секундой на льду

Мэттьюс – о первом матче после операции: наслаждался каждой секундой на льду
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Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс поделился мнением о первой игре с «Нью-Йорк Рейнджерс» после операции, перенесённой летом (1:2, ОТ).

«Это первая игра. Думаю, что могу быть доволен. У меня были неплохие моменты. Это то, что нужно, особенно в первой игре. И я себя хорошо чувствовал. К тому же ребята мне очень помогли в самом начале матча.

Я наслаждался каждой секундой на льду. Был крайне рад снова оказаться на льду с ребятами, снова в борьбе. И вишенкой на торте стали заполненные трибуны», – цитирует Мэттьюса официальный сайт НХЛ на русском языке.

Форвард в прошедшем сезоне Национальной хоккейной лиги сыграл 52 матча, в которых набрал 66 (41+25) очков при показателе полезности «+21». В плей-офф он провёл ещё семь матчей, набрав 5 (1+4) баллов при полезности «+1».

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