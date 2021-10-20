Тимашов поделился эмоциями от перехода в шведский «Брюнес»
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Экс-нападающий «Торонто Мэйпл Лифс», «Детройт Ред Уингз» и «Нью-Йорк Айлендерс» Дмитрий Тимашов поделился мнением о переходе в «Брюнес» из Швеции.
«Мы со спортивным директором много общались, и он рассказал о новом мышлении в «Брюнесе». Это кажется мне правильным, и я постараюсь проявить много энергии и сделать всё, что в моих силах, чтобы помочь команде выигрывать матчи. Конечно, потребуется некоторое время, чтобы адаптироваться к более широкому курсу, но я думаю, что всё пойдёт хорошо.
Чего могут ожидать партнёры? Парня, который будет много работать и играть с большой энергией в атаке», – цитирует Тимашова официальный сайт «Брюнес».
Напомним, хоккеист подписал с клубом двухлетний контракт.
Новость по темеНападающий Дмитрий Тимашов перешёл из НХЛ в чемпионат Швеции
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