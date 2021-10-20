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Нападающий «Сибири» Яковлев пропустит месяц из-за травмы

Нападающий «Сибири» Яковлев пропустит месяц из-за травмы
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Нападающий «Сибири» Алексей Яковлев получил травму в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с подольским «Витязем» (2:5), сообщает официальный сайт клуба.

Срок восстановления хоккеиста составит месяц.

В текущем сезоне Яковлев провёл 16 матчей в регулярном чемпионате, но не отметился результативными баллами. Игрок выступает за «Сибирь» с сезона-2013/2014.

После 19 игр новосибирцы с 13 очками занимают 10-е место в таблице Восточной конференции и отстают от идущего на девятой строчке «Амура» на три балла, но имеют один матч в запасе.

Напомним, по итогам регулярки по восемь лучших команд из каждой конференции выйдут в плей-офф.

В следующей встрече новосибирская команда дома сыграет с минским «Динамо» 22 октября.

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