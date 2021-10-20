ЦСКА произвёл перестановки в тренерском штабе Сергея Фёдорова

В тренерский штаб ЦСКА вошёл Владимир Чебатуркин, который будет отвечать за игру в обороне, сообщает официальный сайт клуба. Временно занимавший эту должность Алексей Трощинский возвращается к исполнению обязанностей начальника скаутской службы.
С сезона-2018/2019, Чебатуркин возглавлял фарм-клуб армейцев – «Звезду» – выступающую в Высшей хоккейной лиге. Он добился лучших результатов в истории команды, выиграв Кубок шёлкового пути за победу в регулярном чемпионате и золотые медали сезона-2019/2020. До этого специалист четыре сезона проработал в тренерском штабе ЦСКА и вместе с командой завоевал титул чемпионов страны в сезоне-2014/2015.
Обязанности главного тренера «Звезды» будет исполнять старший тренер команды Егор Михайлов, работающий в команде с 2017 года.
- 20 октября 2021
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