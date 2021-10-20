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Хартли рассказал, когда Сошников проведёт первый матч за «Авангард»

Хартли рассказал, когда Сошников проведёт первый матч за «Авангард»
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Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли рассказал о новичке команды Никите Сошникове.

«Сошников приедет сегодня к игре, его не будет в заявке на матч. Первую тренировку он проведёт уже завтра в Казани. Возможно, он сыграет против «Ак Барса».

Как игрок он обладает отличной скоростью, возможно сейчас ему нужна небольшая перезагрузка. В последнее время для него всё складывалось, наверное, не так, как он планировал. Мы уже пообщались с Никитой, мне нравится его подход к делу, и у меня есть план работы для него. Он очень поможет нам, если будет выкладываться полностью вместе с командой», – сказал Хартли в интервью YouTube-каналу «Авангарда».

Напомним, что 19 октября ЦСКА обменял российского нападающего Никиту Сошникова в «Авангард». Контракт Сошникова действует до 30 апреля 2022 года.

В нынешнем сезоне 28-летний нападающий принял участие в 11 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых отметился одной результативной передачей при показателе полезности «-3».

За свою карьеру Сошников выступал в Национальной хоккейной лиге за «Торонто Мэйпл Лифс» (2016-2018), а также «Сент-Луис Блюз» (2018-2019). В Континентальной хоккейной лиге форвард ранее играл за «Атлант» (2013-2015) и «Салават Юлаев» (2019-2020). В составе армейцев Сошников выступал с 2020 года.

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