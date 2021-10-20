Дергачёв: будем стараться, чтобы травмированные игроки смотрели на нас и не волновались

Нападающий «Авангарда» Александр Дергачёв поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ с нижегородским «Торпедо», который состоится сегодня, 20 октября, в 19:00 мск.
«Здесь играется всем достаточно трудно. Тут и поддержка очень хорошая, и слышимость… Болельщик, так сказать, шестой игрок. Играть традиционно здесь тяжело, но нам ничего не остаётся, кроме как переработать их, переиграть. Будем выполнять установку, надо выигрывать.
В отсутствии травмированных игроков какие качества выходят на первый план? Каждый из них – это определённая потеря для команды, но у нас есть ребята, которые тоже готовы заменить и выполнить свою работу. Поэтому парням скорейшего выздоровления, а мы будем стараться, чтобы они смотрели и не волновались», – сказал Дергачёв в интервью YouTube-каналу «Авангарда».
- 20 октября 2021
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