Хартли: в КХЛ нет простых матчей, а в Нижнем Новгороде никому не бывает легко

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ с нижегородским «Торпедо», который состоится сегодня, 20 октября, в 19:00 мск.

«Соперник быстр и всегда сражается до конца. В КХЛ вообще нет простых матчей, а в Нижнем Новгороде никому не бывает легко. Здесь отличная команда, она всегда борется, всегда ориентирована на скорость и мастерство. Конечно, мы помним все матчи, сыгранные здесь, и не думаю, что сегодня мы увидим какой-то другой хоккей.

В «Сочи» ребята повеселились. Я наблюдал за игроками до матча, когда они приходили ко мне в тренерскую во время игры и после неё. Мы нашли путь к победе, упорно сражались, так что всё нормально», – сказал Хартли в интервью YouTube-каналу «Авангарда».