Главный тренер «Торонто» прокомментировал возвращение Мэттьюса в состав
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Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Шелдон Киф поделился мнением о возвращении форварда Остона Мэттьюса в состав после травмы.
«Я говорил с Остоном утром, интересовался его самочувствием, рассказал ему, что хочу, что собираюсь использовать его как обычно. Он ответил, что ничего другого не ожидал.
Остон вернулся, и ребята начинают искать его, чтобы отдать ему пас, порой слишком увлекаясь передачами, меняют свою манеру игры. Это происходит непроизвольно. Мы говорим с ними, чтобы они играли в обычном ключе, как раньше. Остон делает нас лучше. Давайте не будем подстраиваться, не станем ничего менять», – цитирует Кифа официальный сайт НХЛ на русском языке.
Напомним, что летом хоккеист перенёс операцию на запястье.
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