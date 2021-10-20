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Главный тренер «Торонто» прокомментировал возвращение Мэттьюса в состав

Главный тренер «Торонто» прокомментировал возвращение Мэттьюса в состав
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Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Шелдон Киф поделился мнением о возвращении форварда Остона Мэттьюса в состав после травмы.

«Я говорил с Остоном утром, интересовался его самочувствием, рассказал ему, что хочу, что собираюсь использовать его как обычно. Он ответил, что ничего другого не ожидал.

Остон вернулся, и ребята начинают искать его, чтобы отдать ему пас, порой слишком увлекаясь передачами, меняют свою манеру игры. Это происходит непроизвольно. Мы говорим с ними, чтобы они играли в обычном ключе, как раньше. Остон делает нас лучше. Давайте не будем подстраиваться, не станем ничего менять», – цитирует Кифа официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, что летом хоккеист перенёс операцию на запястье.

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