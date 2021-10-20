Хоккеисты «Спартака» почтили память жертв трагедии на футбольном матче в «Лужниках»
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Руководство и игроки хоккейного клуба «Спартак» возложили цветы к мемориалу в «Лужниках» в годовщину трагедии 20 октября 1982 года на футбольном матче красно-белых 1/16 финала Кубка УЕФА с «Харлемом» (2:0), сообщается на официальной странице московской команды в «Твиттере».
«Мы всегда будем помнить о тех, кто не вернулся с футбольного матча 39 лет назад», — говорится в сообщении.
Напомним, 20 октября 1982 года по ходу матча 1/16 финала Кубка УЕФА «Спартак» — «Харлем» (2:0) произошла давка в подтрибунном помещении, в результате которой погибли 66 человек.
В последнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Спартак» 18 октября принимал ЦСКА и в овертайме одержал победу со счётом 4:3 (1:0, 0:0, 2:3, 1:0).
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