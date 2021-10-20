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Жамнов: Малкин сможет восстановиться. Травма серьёзная, но в декабре он будет играть

Жамнов: Малкин сможет восстановиться. Травма серьёзная, но в декабре он будет играть
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Главный тренер сборной России Алексей Жамнов высказался о возможном участии форварда Евгения Малкина в ОИ-2022 в Пекине. Нападающий «Питтсбург Пингвинз» продолжает восстановление после операции на колене.

«Разговаривал ли с Евгением Малкиным? Разговаривал. Восстановиться сможет. Самое главное, чтобы всё шло постепенно, шаг за шагом, не было каких-то ускорений, желания выйти на лёд побыстрее. Травма у него серьёзная, но думаю, что в декабре он будет играть и мы будем смотреть», — приводит слова Жамнова ТАСС.

18 октября Малкин впервые вернулся на лёд после операции на правом колене. Ранее сообщалось, что форвард пропустит старт регулярного чемпионата. По приблизительным подсчётам, он не выйдет в матчах Национальной хоккейной лиги два месяца.

Также Малкин был помещён в долгосрочный список травмированных. Это означает, что игрок в обязательном порядке должен пропустить первые 10 матчей команды на старте сезона.

Календарь группового этапа ОИ-2022
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