Капризов после матча с «Виннипегом» отдал клюшку юной болельщице в джерси с его фамилией

В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Миннесота Уайлд» принимала на своём льду «Виннипег Джетс». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 6:5.

Один из героев матча, российский нападающий «дикарей» Кирилл Капризов, после встречи отдал свою клюшку маленькой девочке на трибуне в джерси с его фамилией.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Миннесоты».

24-летний российский форвард «Уайлд» Кирилл Капризов провёл на льду 22 минуты и 17 секунд и отметился тремя результативными передачами, завершив игру с показателем полезности «+2».

Отметим, к последней минуте «Виннипег» вёл в счёте 5:4 и имел возможность уйти в отрыв в две шайбы после гола Марка Шайфли. Однако это взятие ворот было отменено после тренерского челленджа.