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Экс-вратарь «Рейнджерс» объяснил, в чём единственный недостаток Игоря Шестёркина

Экс-вратарь «Рейнджерс» объяснил, в чём единственный недостаток Игоря Шестёркина
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Экс-вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Майк Рихтер поделился мнением о голкипере клуба Игоре Шестёркине.

«Когда я появился в «Рейнджерс», в команде уже был длинный список выдающихся голкиперов, которые выступали за неё в прошлом. Тут играли Гамп Уорсли, Джон Дэвидсон, Джон Ванбисбрук. Моим первым тренером в этом клубе был Эдди Джакомин. Это легенды, великие спортсмены. Конечно, это помогает. Но вместе с этим есть определённое давление.

От Шестёркина ждут результатов, но он достойно держится. Он уже был таким, когда приехал сюда. Игорь заработал отличную репутацию в КХЛ, доказав, что он замечательный вратарь. Ему не хватает только одного — опыта. С ним работает один из лучших тренеров вратарей в мире — Бен Аллэр. У него всё в порядке с отношением к делу. Это отличное сочетание.

Какими качествами должен обладать голкипер, чтобы добиться успеха в «Нью-Йорке»? Нужно быть трудолюбивым, надо жить хоккеем, любить игру, потому что приходится каждый день просыпаться с мыслью о миссии, которая возложена на тебя. У Хенрика Лундквиста была техника, поставленная игра, а ещё он прибыл сюда с соответствующим настроем, который необходим для достижения максимального результата. Он думал только о том, как стать ещё лучше, оттачивал мастерство, готовился к матчам. Не было ни одной встречи, в которой он не выложился бы полностью, не был сосредоточен или думал о чём-то другом. Такого даже представить нельзя. Это обязательная черта для «Рейнджерс». И я считаю, что Шестёркин справится с этой задачей.

О чём думаю, когда вижу Шестёркина в деле? Он очень хорошо читает игру. Этому очень трудно научить, он приехал сюда уже таким. Он умеет работать, у него замечательная техника. Такие игроки нужны команде. Они талантливы, знают игру и хотят постоянно работать над собой», — приводит слова Рихтера официальный сайт НХЛ на русском языке.

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