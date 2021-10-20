К форварду «Рейнджерс» Кравцову проявляют интерес 15 клубов НХЛ
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Журналист Ник Кипреос на своей странице в «Твиттере» сообщил об интересе клубов НХЛ к нападающему «Нью-Йорк Рейнджерс» Виталию Кравцову.
Журналист заявил, что в число заинтересованных в российском нападающем входят 15 команд лиги, включая «Калгари Флэймз», «Виннипег Джетс» и «Оттаву Сенаторз».
Напомним, Кравцов был замечен на матче Континентальной хоккейной лиги между «Трактором» и московским «Динамо». Ранее сообщалось, что «Рейнджерс» разрешили россиянину вести переговоры с другими клубами НХЛ из-за его отказа поехать в фарм-клуб в АХЛ. Кравцов в прошлом чемпионате дебютировал в НХЛ. Всего он провёл 20 встреч в лиге, набрав четыре очка: забросил две шайбы и отдал столько же результативных передач.
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