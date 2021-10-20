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ХК «Сочи» — «Автомобилист». Платная прямая трансляция
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19:20 Мск
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М. Третьяка заменили во втором матче подряд. Предыдущий раз также было с «Автомобилистом»

М. Третьяка заменили во втором матче подряд. Предыдущий раз также было с «Автомобилистом»
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В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Сочи» встречается с екатеринбуржским «Автомобилистом». Встреча проходит на стадионе «Большой» в Сочи. Счёт к концу второго периода — 4:3 в пользу подопечных Билла Питерса.

На 26-й минуте при счёте 3:3 екатеринбуржская команда играла в большинстве. Стефан Да Коста вошёл в зону и отдал передачу на левый край, Сергей Шумаков сделал скидку на синюю линию, а защитник Ефим Гуркин мощным броском пробил Максима Третьяка. После этого российского вратаря заменили на Магнуса Хелльберга.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Третьяка заменили во втором матче подряд. Предыдущую встречу россиянин также проводил с «Автомобилистом». Тогда Третьяк пропустил две шайбы к 11-й минуте и был заменён.

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