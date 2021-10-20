М. Третьяка заменили во втором матче подряд. Предыдущий раз также было с «Автомобилистом»

В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Сочи» встречается с екатеринбуржским «Автомобилистом». Встреча проходит на стадионе «Большой» в Сочи. Счёт к концу второго периода — 4:3 в пользу подопечных Билла Питерса.

На 26-й минуте при счёте 3:3 екатеринбуржская команда играла в большинстве. Стефан Да Коста вошёл в зону и отдал передачу на левый край, Сергей Шумаков сделал скидку на синюю линию, а защитник Ефим Гуркин мощным броском пробил Максима Третьяка. После этого российского вратаря заменили на Магнуса Хелльберга.

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Третьяка заменили во втором матче подряд. Предыдущую встречу россиянин также проводил с «Автомобилистом». Тогда Третьяк пропустил две шайбы к 11-й минуте и был заменён.