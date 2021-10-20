Журналист Sportsnet: у Кучерова травма паха. Он недолечил повреждение в прошлом сезоне

Журналист Sportsnet Ник Кипреос на своей странице в «Твиттере» поделился информацией о характере травмы нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова.
Отмечается, что к журналисту поступают сведения о том, что повреждение российского нападающего связано со старой травмой паха. Впервые он получил это повреждение в первом матче серии плей-офф Кубка Стэнли с «Коламбус Блю Джекетс» в 2020 году. Возможно, травма не была залечена полностью.
«Лайтнинг» ожидают, что Кучеров пропустит около 10 недель. Хоккеист был помещён в долгосрочный список травмированных.
Напомним, Кучеров не сумел продолжить матч регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (2:1, ОТ) из-за повреждения, полученного в одном из игровых эпизодов в результате столкновения с форвардом «столичных» Гарнетом Хэтэуэем.
- 20 октября 2021
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