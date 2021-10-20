В КХЛ разъяснили эпизод с голом «Сочи» «Автомобилисту» при игре «шесть на пять»

Департамент судейства разъяснил эпизод с третьей шайбой «Сочи» в матче с «Автомобилистом», сообщается на официальном сайте.

На 15-й минуте матча «Сочи» — «Автомобилист» линейный арбитр (#86) зафиксировал нарушение численного состава у гостевой команды. В связи тем, что игра проходила в зоне команды, нарушившей правила, встреча не была остановлена и продолжалась на отложенном штрафе. В момент, когда произошла замена вратаря на шестого полевого игрока, рука лайнсмена была опущена.

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Напомним, на 15-й минуте матча Василий Глотов с левого края сделал поперечный перевод, а Амир Гараев подстроился и бросил в нижний угол — Дмитрий Шикин не дотянулся. В этот момент игра велась «шесть на пять».