Назаров: позитива в игре ХК «Сочи» очень много, за молодёжь можно только порадоваться

Главный тренер ХК «Сочи» Андрей Назаров подвёл итоги матча с «Автомобилистом» (6:7 ОТ).
«План на игру сработал. Так активно и планировалось играть. Забили два гола, пошёл активный хоккей, открытый. Всем он нравится, только тренерам такое не нравится. Ребята забивают, поднимают свою статистику. Поблагодарил ребят за эмоции и желание победить. Есть недочёты, над которыми работаем. Сегодня уже попали в овертайм. Защитник Янис Якс не играет, потому что он приболел. Это неспортивная травма.
Позитива очень много, молодёжь много забивает. Я не могу вспомнить за всю свою карьеру счёта 6:6 в КХЛ. На предсезонке, помню, забрасывали семь шайб, но не в регулярном чемпионате. Молодёжь забивает голы, можно только порадоваться. Нужно учиться выигрывать такие матчи. Есть нарекания, всё поправимо, будем указывать ребятам на ошибки», — передаёт слова Назарова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
- 20 октября 2021
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