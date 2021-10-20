Назаров — о дебюте Дыбленко за ХК «Сочи»: он сыграл шикарный матч в стиле Фетисова

Главный тренер ХК «Сочи» Андрей Назаров после матча регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» (6:7 ОТ) поделился мнением о дебюте защитника Ярослава Дыбленко за сочинцев.



«Ярослав Дыбленко сыграл шикарный матч в стиле Вячеслава Фетисова. Почти без ошибок — с одной ошибкой. Если ребята будут выходить заряженные на каждый матч, играть агрессивно и лезть на пятак, то такие игры будут очень часто. Наше руководство и я не боимся доверять молодёжи. Мы порадуемся их игре», — передаёт слова Назарова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Напомним, 17 октября российский защитник Ярослав Дыбленко в результате обмена стал хоккеистом «Сочи». Санкт-петербургский СКА получил денежную компенсацию за 27-летнего игрока обороны.