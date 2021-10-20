Немировски — о матче с «Авангардом»: «Торпедо» хорошо давило, но ничего не шло в ворота

Главный тренер нижегородского «Торпедо» Дэвид Немировски прокомментировал итоги матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Авангардом» (0:1).



«Игра была равной. В какие-то моменты мы хорошо давили, но сегодня ничего не шло в ворота. Соперник забросил всего одну, но мы никак не могли забить. И из этого получилась разница. Сейчас нам нужно восстановиться. Движение у ребят было не таким, как в прошлом матче. Полностью восстановимся и будем готовиться к заключительной игре перед выездом», — приводит слова Немировски официальный сайт «Торпедо».

Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» обыграл «Торпедо». Встреча проходила на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде и завершилась со счётом 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) в пользу подопечных Боба Хартли.