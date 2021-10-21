«Филадельфия» с Проворовым дома обыграла «Бостон»
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В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз» дома обыграла «Бостон Брюинз» со счётом 6:3.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Кэм Аткинсон (2), Джоэль Фараби, Скотт Лотон, Трэвис Конечны и Шон Кутюрье. Российский защитник «Флайерз» Иван Проворов за 22.40 на площадке заработал показатель полезности «0». За «Бостон» голы забили Карсон Кульман, Тейлор Холл и Брэд Маршан.
Следующий матч регулярного чемпионата «Филадельфия Флайерз» также проведёт дома 24 октября с «Флоридой Пантерз», а «Бостон Брюинз» на выезде 23 октября сыграет с «Баффало Сэйбрз».
НХЛ - регулярный чемпионат
21 октября 2021, четверг. 02:30 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
3-й период
5 : 3
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Аткинсон (Брассар, Браун) – 08:08' (5x5) 1:1 Кульман (Фредерик, Носек) – 16:48' (5x5) 2:1 Фараби (Брассар, Эллис) – 19:51' (5x4) 3:1 Лотон (ван Римсдайк, Яндл) – 21:58' (5x5) 3:2 Холл (Макэвой) – 28:38' (5x5) 3:3 Маршан (Пастрняк, Макэвой) – 39:00' (5x5) 4:3 Аткинсон (Фараби) – 40:58' (5x5) 5:3 Конечны (Кутюрье) – 51:17' (5x5)
Сегодня в рамках игрового дня Национальной хоккейной лиги также встречаются «Вегас Голден Найтс» и «Сент-Луис Блюз».
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