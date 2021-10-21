«Филадельфия» с Проворовым дома обыграла «Бостон»

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз» дома обыграла «Бостон Брюинз» со счётом 6:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Кэм Аткинсон (2), Джоэль Фараби, Скотт Лотон, Трэвис Конечны и Шон Кутюрье. Российский защитник «Флайерз» Иван Проворов за 22.40 на площадке заработал показатель полезности «0». За «Бостон» голы забили Карсон Кульман, Тейлор Холл и Брэд Маршан.

Следующий матч регулярного чемпионата «Филадельфия Флайерз» также проведёт дома 24 октября с «Флоридой Пантерз», а «Бостон Брюинз» на выезде 23 октября сыграет с «Баффало Сэйбрз».

Сегодня в рамках игрового дня Национальной хоккейной лиги также встречаются «Вегас Голден Найтс» и «Сент-Луис Блюз».