«Сент-Луис» обыграл «Вегас» благодаря шайбам Тарасенко и Барбашёва

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» на выезде обыграл «Вегас Голден Найтс» со счётом 3:1. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Брэндон Саад, Владимир Тарасенко и Иван Барбашёв.

Тарасенко, для которого эта шайба стала первой в сезоне, провёл на льду 17.08, совершил семь бросков по воротам соперника и заработал показатель полезности «+1». Барбашёв за 17.30 на площадке пять раз бросил по воротам соперника, его показатель полезности составил «+1». Ещё один российский нападающий Клим Костин за 10.16 на льду результативных действий не совершил.

За «Вегас» единственный гол забил Вильям Карлссон. Нападающий Евгений Дадонов за 17.20 на площадке дважды бросил по воротам соперника, его показатель полезности составил «-1».