Биннингтон — о Тарасенко: просто рад за него. Он много работал и через многое прошёл

Голкипер «Сент-Луис Блюз» Джордан Биннингтон поделился мнением об игре российского форварда команды Владимира Тарасенко.



«Просто рад за него. Он так много работал и через многое прошёл. Приятно видеть, как его награждают. Не могу сказать достаточно об этом парне и его трудовой этике. Мы все рады за его. Надеюсь, это ещё не всё», – цитирует голкипера журналист Лои Корак в «Твиттере».



В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» на выезде обыграл «Вегас Голден Найтс» со счётом 3:1. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Брэндон Саад, Владимир Тарасенко и Иван Барбашёв.



Тарасенко, для которого эта шайба стала первой в сезоне, провёл на льду 17.08, совершил семь бросков по воротам соперника и заработал показатель полезности «+1».

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