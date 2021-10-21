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Биннингтон — о Тарасенко: просто рад за него. Он много работал и через многое прошёл

Биннингтон — о Тарасенко: просто рад за него. Он много работал и через многое прошёл
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Голкипер «Сент-Луис Блюз» Джордан Биннингтон поделился мнением об игре российского форварда команды Владимира Тарасенко.

«Просто рад за него. Он так много работал и через многое прошёл. Приятно видеть, как его награждают. Не могу сказать достаточно об этом парне и его трудовой этике. Мы все рады за его. Надеюсь, это ещё не всё», – цитирует голкипера журналист Лои Корак в «Твиттере».

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» на выезде обыграл «Вегас Голден Найтс» со счётом 3:1. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Брэндон Саад, Владимир Тарасенко и Иван Барбашёв.

Тарасенко, для которого эта шайба стала первой в сезоне, провёл на льду 17.08, совершил семь бросков по воротам соперника и заработал показатель полезности «+1».

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