Берюбе — о Тарасенко: отличная игра. Всё, на что способен, он показал сегодня

Главный тренер «Сент-Луис Блюз» Крэйг Берюбе поделился мнением об игре российского форварда команды Владимира Тарасенко в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегас Голден Найтс» (3:1).



«Что ж, у него была отличная игра. У него было семь бросков по воротам. Забил хороший гол. Для меня это была его атака, его катание, он хорошо владел шайбой. Всё, на что он способен, он показал сегодня вечером», – цитирует Берюбе журналист Джереми Рутерфорд в «Твиттере».



В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» на выезде обыграл «Вегас Голден Найтс» со счётом 3:1. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Брэндон Саад, Владимир Тарасенко и Иван Барбашёв.



Тарасенко, для которого эта шайба стала первой в сезоне, провёл на льду 17.08, совершил семь бросков по воротам соперника и заработал показатель полезности «+1».

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